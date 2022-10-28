iPhone 14 Pro Max отвечает всем требованиям и демонстрирует высокую автономность

28 октября 2022, 11:05

Трудно найти телефон, отвечающий всем требованиям, но Apple iPhone 14 Pro Max подходит как можно ближе к желаниям пользователей. Он достаточно дорогой, но учитывая все его характеристики, iphone 14 pro max явно стоит своих денег.

iPhone 14 Pro Max оснащен большим 6,7-дюймовым OLED-экраном с высокой частотой обновления 120 Гц для сверхплавной анимации. Эта модель также отказалась от выемки в пользу выреза в форме таблетки под названием Dynamic Island, который очень крутой и служит мини-панелью для системных предупреждений и живых действий.

Также новинкой этого года является постоянно включенный дисплей, который более яркий, чем постоянно включенный экран Android, и отображает обои и виджеты экрана блокировки.

iPhone 14 Pro Max также получил 48-мегапиксельную камеру с более высоким разрешением, увеличенный сверхширокоугольный блок и обновленный 3-кратный оптический модуль. Система камер создает невероятные изображения независимо от условий освещения. Также стало лучше снимать видео, а на фронтальную камеру добавили автофокус.

iPhone 14 Pro и Pro Max — единственные модели с новым чипсетом A16 Bionic, который является самым быстрым чипом для смартфонов. Он оснащен аккумулятором емкостью 4323 мАч и обеспечивает сверхдлительное время автономной работы.

В iPhone 14 Pro Max также есть две функции безопасности: экстренный вызов SOS через спутник и обнаружение сбоев.

Самая большая автономность

Ни один телефон не идеален, и чего не хватает в iPhone 14 Pro Max, так это сверхбыстрой зарядки, но это должно быть компенсировано тем фактом, что он работает дольше, чем большинство других телефонов, и что быстрая зарядка плохо влияет на срок службы батареи.

‌iPhone 14 Pro‌ Макс: 11 часов 0 минут

Pixel 7 Pro: 9 часов 39 минут

‌iPhone 14 Pro‌: 9 часов 14 минут

Pixel 7: 9 часов 13 минут

Pixel 6 Pro: 9 часов 10 минут

Galaxy S22 Ultra: 7 часов 27 минут

На самом деле у ‌iPhone 14 Pro‌ емкость батареи ниже, чем у конкурентов Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. При этом во всех тестах она работает дольше всех.Так, при тестировании непрерывного просмотра видео на YouTube со 100% уровнем яркости дисплея смартфоны показали следующие результаты:

Цена

В целом, iPhone 14 Pro Max — один из лучших телефонов, которые можно купить за деньги на данный момент. В настоящее время в сети “Техно Ёж” его можно приобрести по цене от 58 тыс. грн.