iPhone 14 Pro Max отвечает всем требованиям и демонстрирует высокую автономность

Трудно найти телефон, отвечающий всем требованиям, но Apple iPhone 14 Pro Max подходит как можно ближе к желаниям пользователей. Он достаточно дорогой, но учитывая все его характеристики, iphone 14 pro max явно стоит своих денег.
iPhone 14 Pro Max оснащен большим 6,7-дюймовым OLED-экраном с высокой частотой обновления 120 Гц для сверхплавной анимации. Эта модель также отказалась от выемки в пользу выреза в форме таблетки под названием Dynamic Island, который очень крутой и служит мини-панелью для системных предупреждений и живых действий.
Также новинкой этого года является постоянно включенный дисплей, который более яркий, чем постоянно включенный экран Android, и отображает обои и виджеты экрана блокировки.
iPhone 14 Pro Max также получил 48-мегапиксельную камеру с более высоким разрешением, увеличенный сверхширокоугольный блок и обновленный 3-кратный оптический модуль. Система камер создает невероятные изображения независимо от условий освещения. Также стало лучше снимать видео, а на фронтальную камеру добавили автофокус.
iPhone 14 Pro и Pro Max — единственные модели с новым чипсетом A16 Bionic, который является самым быстрым чипом для смартфонов. Он оснащен аккумулятором емкостью 4323 мАч и обеспечивает сверхдлительное время автономной работы.
В iPhone 14 Pro Max также есть две функции безопасности: экстренный вызов SOS через спутник и обнаружение сбоев.
Самая большая автономность
Ни один телефон не идеален, и чего не хватает в iPhone 14 Pro Max, так это сверхбыстрой зарядки, но это должно быть компенсировано тем фактом, что он работает дольше, чем большинство других телефонов, и что быстрая зарядка плохо влияет на срок службы батареи.На самом деле у iPhone 14 Pro емкость батареи ниже, чем у конкурентов Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. При этом во всех тестах она работает дольше всех.
Так, при тестировании непрерывного просмотра видео на YouTube со 100% уровнем яркости дисплея смартфоны показали следующие результаты:
- iPhone 14 Pro Макс: 11 часов 0 минут
- Pixel 7 Pro: 9 часов 39 минут
- iPhone 14 Pro: 9 часов 14 минут
- Pixel 7: 9 часов 13 минут
- Pixel 6 Pro: 9 часов 10 минут
- Galaxy S22 Ultra: 7 часов 27 минут
Цена
В целом, iPhone 14 Pro Max — один из лучших телефонов, которые можно купить за деньги на данный момент. В настоящее время в сети “Техно Ёж” его можно приобрести по цене от 58 тыс. грн.