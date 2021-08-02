Vivo запатентовала смартфон с выдвижной суперзум-камерой

2 августа 2021, 11:15

Китайская компания Vivo запатентовала смартфон с очень необычной системой камер.

Информацию об устройстве обнародовала Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Речь идёт об аппарате с выдвижной суперзум-камерой. Ресурс LetsGoDigital обнародовал изображения, дающие представление о конструкции гаджета. Рендеры созданы в партнёрстве с дизайнером Technizo Concept на основе патентной документации.



Выдвижной блок, по задумке Vivo, будет иметь четырёхступенчатую конструкцию. Использовать его планируется в качестве основной камеры, поэтому в тыльной части корпуса какие-либо оптические элементы отсутствуют.

При активации камеры будет выдвигаться основной модуль. При необходимости пользователи смогут выдвинуть ещё три блока для осуществления съёмки в разных режимах. Говорится о большом диапазоне оптического зумирования, но точные цифры не приводятся.



Фронтальная камера расположится за дисплеем. Таким образом, когда съёмка не ведётся, у смартфона не будет видна ни одна камера.

К сожалению, пока необычный аппарат существует только на бумаге. Планируется ли создание коммерческой версии устройства, не уточняется.

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