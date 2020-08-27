Vivo проектирует таинственный смартфон с четверной камерой и "дырявым" дисплеем

27 августа 2020, 10:45

В скором времени ассортимент китайской компании Vivo может пополниться новым производительным смартфоном, описание дизайна которого, как сообщает ресурс LetsGoDigital, появилось в патентной документации.

Информация о загадочном аппарате вместе с изображениями обнародована на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).



Как можно видеть на иллюстрациях, Vivo проектирует смартфон в классическом моноблочном корпусе. Устройство получит дисплей с узкими рамками по всему периметру. В правом верхнем углу экрана предусмотрено миниатюрное отверстие для одинарной фронтальной камеры.



Для тыльной камеры предусмотрено четырёхкомпонентное исполнение с элементами, выстроенными в ряд по вертикали. Сверху расположится основной крупный модуль, затем последуют ещё два блока, вспышка и четвёртый модуль.



У смартфона нет видимого дактилоскопического сканера — очевидно, этот датчик будет интегрирован в область дисплея. В боковых частях расположатся физические кнопки управления, снизу — порт USB Type-C, решётки динамиков и слот для SIM-карты.