Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем

22 сентября 2020, 9:45

Описание очередного необычного смартфона Xiaomi обнаружено в патентной документации.

На этот раз речь идёт об аппарате-слайдере с нестандартной конструкцией.

Обычно у слайдеров сдвигается одна часть корпуса относительно другой. Китайская компания Xiaomi придумало иное решение: устройство предлагается оборудовать сдвигающимся гибким экраном.



Сообщается, что дисплей будет охватывать фронтальную часть, нижнюю грань и примерно три четверти задней панели. Специальный механизм позволит сдвигать панель вниз, открывая доступ к спрятанной за экраном многомодульной камере.



На патентных иллюстрациях видны боковые физические кнопки управления. Порт USB, по всей видимости, будет размещён сверху. Там же может находиться и стандартное гнездо для наушников.



На изображениях не показана задняя часть необычного смартфона. Возможно, в верхней области тыльной панели будет установлена ещё одна камера, хотя необходимость в ней отсутствует: вести обычную и селфи-съёмку владельцы аппарата смогут при помощи одной и той же системы датчиков, используя в качестве видоискателя фронтальную или заднюю секцию гибкого дисплея.

Увы, пока не ясно, собирается ли Xiaomi выпускать коммерческую версию аппарата с предложенной конструкцией.

(С) 3Dnews.ru