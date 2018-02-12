Опубликованы технические характеристики смартфона Xiaomi Mi 7

12 февраля 2018, 11:45

В сети Weibo появился скриншот, на котором запечатлено описание не представленного на данный момент смартфона Xiaomi Mi 7.



Так, судя по всему, грядущая новинка получит 5,5-дюймовый безрамочный экран с разрешением Full HD +. Основная камера окажется двойной – 16Мп+16Мп.В качестве аппаратной платформы называется Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 4480 мАч.По слухам, эта новинка китайского производителя может оказаться одним из первых смартфонов Xiaomi, который получит встроенную беспроводную зарядку.Анонс намечен на конец февраля, в рамках MWC 2018 в Барселоне.В продаже новинка окажется с ценником в $405.