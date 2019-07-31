Xiaomi готовит анонс смартфона с отверстием в экране

31 июля 2019, 9:45

Согласно сведениям авторитетного ресурса LetsGoDigital, китайская Xiaomi разработала смартфон с довольно необычным исполнением фронтальной камеры.

На иллюстрациях к этому материалу легко рассмотреть, что Xiaomi готовит смартфон с отверстиями в дисплее. По данным LetsGoDigital, заявка на получения патента на данную разработку была подана в марте 2018 года, однако необходимая документация получена лишь на днях.Согласно идее производителя, такие смартфоны предлагается оснащать двойной фронтальной камерой. При этом такая камера имеет разное исполнение. К примеру, оптические блоки могут быть даже разнесены по углам в верхней части дисплея. Другой вариант реализации такой камеры – установка соответствующих датчиков в отверстиях центре экрана.Будет ли выпущен такой смартфон, пока в точности не известно, ведь на данный момент Xiaomi лишь патентует такие разработки, но о воплощении их в коммерческие образцы никакой информации, даже на стадии слухов, нет.