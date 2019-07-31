Vivo готовит анонс смартфонов с двумя дисплеями

31 июля 2019, 13:45

Об этом пишет авторитетный ресурс LetsGoDigital, ссылаясь на собственные источники.

Согласно его данным, грядущие новинки получат два дисплея и будут представлены в форм-факторе моноблок. Экраны будут расположены классически – спереди и сзади.



Основной дисплей будет безрамочным. Дисплей на тыльной панели займет ¾ всей площади сзади.

Фронтальной камеры не будет, делать селфи же можно будет с помощью основной камеры, где тыльный экран будет служить в роли видоискателя.



На боковых ребрах будут расположены физические кнопки управления. Кроме того, эти смартфоны будут укомплектованы и портом USB Type-C.



Как скоро мы с вами с вами, уважаемые читатели, сможем увидеть эти разработки в формате готовых смартфонов, пока не сообщается.