Подробности о новом смартфоне Xiaomi E6

18 мая 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали новую порцию информации о смартфоне Xiaomi E6, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 8-ядерный чип Qualcomm (точная модель пока не называется), тактовая частота которого 2 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.В качестве программной платформы называется Android 8.1.Xiaomi E6 будет позиционироваться в среднем ценовом дивизионе.О дате анонс терминала пока никаких сведений нет. Ориентировочная стоимость новинки также не уточняется.