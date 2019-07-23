У Xiaomi будет смартфон с 64 Мп камерой

23 июля 2019, 14:15

Сразу несколько авторитетных профильных СМИ сообщили о том, что компания Xiaomi готовит анонс своего первого смартфона с 64 Мп камерой.

В качестве косвенного доказательства этого источники опубликовали небольшой тизер. На этой иллюстрации фото кота с увеличенной областью около глаза. Видно, что камера нового смартфона обеспечивает детализацию на очень высоком уровне.Если верить слухам, грядущая новинка получит 64Мп сенсор ISOCELL Bright GW1, разработанный компанией Samsung. Этот датчик сделан по технологии Tetracell (Quad Bayer), и при слабом свете он может создавать высококачественные 16Мп снимки.Подробностей о других особенностях этой камеры пока нет.Дата анонса терминала также не называется, даже весьма ориентировочно.