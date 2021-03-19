LG придумала смартфон с двумя большими экранами, один из которых вытягивается

19 марта 2021, 15:45

Интернет-источники обнаружили патентную документацию южнокорейской компании LG с описанием весьма любопытного смартфона, который выделяется уникальным конструктивным исполнением.

Описание аппарата опубликовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). Патентные иллюстрации раскрывают основные особенности устройства.



Как можно видеть, смартфон выполнен в моноблочном форм-факторе: во фронтальной части расположен традиционный фиксированный экран. При этом корпус имеет нетрадиционное овальное сечение.



Главная особенность смартфона — второй гибкий дисплей, который можно вытянуть из боковой части корпуса. Причём его размер, судя по иллюстрациям, примерно вдвое превышает размер фронтального экрана.