LG получила патент на смартфон с "вытягивающимся" экраном

17 сентября 2018, 13:15

Организация USPTO (Управление США по патентам и торговым маркам) выдала компании LG патент на смартфон с весьма необычной конструкцией корпуса.

На деле речь о девайсе, который выполнен в виде продолговатого модуля. На одной из стенок реализован информационный дисплей.



Ключевая же особенность новинки – возможность экрана «вытягиваться». Это решение, согласно документации, будет иметь небольшую толщину, и, скорее всего, окажется сенсорным.

Что еще интереснее – пользователи смогут вытягивать экран сами на необходимую им длину, за счет чего реализовать различные режимы работы. А вот в сложенном состоянии на этом устройстве можно будет просматривать уведомления через дисплей на «боковушке».Поскольку патент относится к категории дизайнерских, каких-либо технических характеристик документация не приводит.Как скоро на рынке появится коммерческое решение, на данный момент также не сообщается.