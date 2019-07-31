Samsung готовит анонс смартфона в виде клипсы

31 июля 2019, 13:15

USPTO (Управление США по патентам и торговым маркам) выдало южнокорейской Samsung Electronics патент на электронное устройство с новой конструкцией.

В документе идет речь о смартфоне с гибким дисплеем. Судя по всему, экран будет складываться вовнутрь. На деле это должно защитить панель от повреждений при эксплуатации.



Согласно данным документации, этот аппарат будет научен складываться в своеобразную клипсу. Совершенно не исключено при этом, что на внешней стороне корпуса будет предусмотрен еще один дисплей.

Отметим, что соответствующий патент на это изделие был подан Samsung еще в 2016 году. Однако регистрация состоялась лишь на днях. О том, как скоро стоит ожидать коммерческую версию устройства с таким дизайном, пока никакой информации нет.