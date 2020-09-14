LG запатентовала конструкцию смартфона с вытягивающимся экраном

14 сентября 2020, 11:15

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании LG патент с малоинформативным названием «Дисплейный аппарат» (Display apparatus).

В документе описывается очередной смартфон, оборудованный гибким экраном.



Как можно видеть на иллюстрациях, LG продолжает развивать идею аппарата в моноблочном корпусе, оборудованного вытягивающимся экраном. В новом патенте описывается конструкция внутреннего крепления гибкой панели.



В сложенном состоянии дисплей будет загибаться в виде повёрнутой на 90 градусов буквы «U», прижимаясь изнутри к тыльной стороне корпуса. Вытянув этот экран, владелец сможет практически удвоить полезную площадь сенсорной панели.

В силу особенностей конструкции экран будет охватывать одну из боковых сторон смартфона. Здесь могут выводиться, скажем, уведомления или пиктограммы часто используемых приложений.



Заявка на патент была подана в июле прошлого года, а выдан он только сейчас. Аппарат с вытягивающимся экраном предложит качественно новые по сравнению с обычными смартфонами режимы работы. Речь идёт о просмотре мультимедийных материалов, играх и пр. Правда, пока неизвестно, когда подобное устройство может появиться на коммерческом рынке.