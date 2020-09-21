Microsoft запатентовала смартфон-книжку с гибким дисплеем

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало корпорации Microsoft патент на устройство с шарнирным креплением (hinged device).
Речь идёт о новом мобильном гаджете со складным корпусом.
В документации описывается смартфон в форм-факторе книжки с большим гибким дисплеем. Эта панель будет складываться вовнутрь, что защитит её от повреждений во время повседневного ношения.
На патентных иллюстрациях видно, что над экраном расположатся «глазки» камер и различных датчиков. В нижней части корпуса находится порт USB Type-C, в одной из боковых частей — физические кнопки управления.
Гибкий дисплей может быть выполнен по технологии органических светодиодов (OLED). В патенте описывается конструкция шарнирного соединения с особой «мостовой» структурой.
Очевидно, новый смартфон-книжка в случае выхода на коммерческий рынок получит внешний вспомогательный дисплей и многомодульную основную камеру. Использовать гаджет владельцы смогут в качестве традиционного смартфона и в роли небольшого планшетного компьютера.
К сожалению, пока не ясно, собирается ли Microsoft выпускать потребительскую версию подобного устройства.
(С) 3Dnews