Microsoft запатентовала смартфон-книжку с гибким дисплеем

21 сентября 2020, 11:45

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало корпорации Microsoft патент на устройство с шарнирным креплением (hinged device).

Речь идёт о новом мобильном гаджете со складным корпусом.

В документации описывается смартфон в форм-факторе книжки с большим гибким дисплеем. Эта панель будет складываться вовнутрь, что защитит её от повреждений во время повседневного ношения.



На патентных иллюстрациях видно, что над экраном расположатся «глазки» камер и различных датчиков. В нижней части корпуса находится порт USB Type-C, в одной из боковых частей — физические кнопки управления.



Гибкий дисплей может быть выполнен по технологии органических светодиодов (OLED). В патенте описывается конструкция шарнирного соединения с особой «мостовой» структурой.

Очевидно, новый смартфон-книжка в случае выхода на коммерческий рынок получит внешний вспомогательный дисплей и многомодульную основную камеру. Использовать гаджет владельцы смогут в качестве традиционного смартфона и в роли небольшого планшетного компьютера.