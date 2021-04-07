OPPO и Vivo скоро выпустят смартфоны с гибкими дисплеями

7 апреля 2021, 17:10

Китайские компании Oppo и Vivo, по информации интернет-источников, в скором времени оформят заказы на производство гибких дисплеев для своих первых смартфонов со складной конструкцией.

Речь идёт о гибких OLED-панелях размером около 8 и 7 дюймов по диагонали: для обеих предусмотрена возможность складывания вовнутрь. Таким образом, можно предположить, что к выпуску готовятся устройства, выполненные в формате книжки.



Известно, что 8-дюймовым гибким экраном будет оборудован аппарат Vivo. По слухам, этот смартфон получит шарнирное сочленение с особой конструкцией, обеспечивающей надёжность и долговечность. О гибком аппарате Oppo пока подробностей нет.



Ранее говорилось, что в нынешнем году Oppo, Vivo и Xiaomi представят в сумме четыре смартфона с гибким экраном. Недавно Xiaomi анонсировала такую новинку — модель Mi Mix Fold (показана на изображениях), оснащённую 8-дюймовой гибкой панелью. Таким образом, можно ожидать, что совсем скоро свой ответ покажут Oppo и Vivo.



Между тем ресурс DigiTmes сообщает, что по итогам нынешнего года мировые поставки гибких дисплеев для смартфонов могут достичь 12 млн единиц. Спрос на такие панели будет увеличиваться на фоне расширения ассортимента аппаратов со складной конструкцией.

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