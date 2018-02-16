Microsoft получила патент на электронное перо с сенсорным зажимом

16 февраля 2018, 9:15

USPTO (Управление США по патентам и торговым маркам) выдало корпорации Microsoft патент на ее новую разработку в сфере мобильных устройств.



Документ под номером 9,891,726, зарегистрированном 13 февраля, описывает «Стилус с сенсорным удерживающим зажимом» (Stylus with touch-sensitive retention clip). Сама же по себе идея заключается в том, чтобы расширить функциональность электронного пера, ориентированного на работу с различными гаджетами.



Согласно данным документации, зажим на стилусе при помощи которого перо крепится в том же кармане, способен распознавать прикосновения. Благодаря такому решению, пользователи смогут отдавать команды, проводя пальцем по поверхности зажима.

Пока что в точности можно выделить два основных режима использования такой функции – прокрутка документов/WEB-страниц и активация масштабирования.



Стоит отметить, что сама по себе заявка на патент на данное изобретение была подана в августе 2016 года, однако патент Microsoft получила только сейчас.



Как скоро стоит ожидать выпуск этого продукта, пока не уточняется.