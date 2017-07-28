Samsung получила патент на телефон в форме банана

28 июля 2017, 12:45

Южнокорейская Samsung получила патент на «телефон-банан».

Соответствующая документация размещена на сайте бюро по патентам и товарным знакам США.Известно, что сам патент был подан еще в сентябре далекого 2015 года, однако получить его удалось только сейчас.По части спецификаций на данный момент совершенно ничего не известно; есть только схема возможного будущего терминала.Кстати, забавно, но сам производитель позиционирует эту «новинку» в роли «первого в мире съедобного шпионского телефона». Но шутка ли это или же нас ждет действительно что-то уж очень интересное, пока можно лишь догадываться.