Стало известно, каким будет первый гибкий планшет Samsung

26 октября 2018, 12:15

Южнокорейская Samsung Display получила патент на свой первый планшет с гибким складным дисплеем.

Соответствующая документация была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности еще в апреле месяце этого года. Ну, а опубликован патент 11 октября.Итак, речь идет об устройстве, которое можно будет сгибать пополам в двух направлениях. То есть, в сложенном состоянии экран может оказаться внутри, так и снаружи. Сам же пользовательский интерфейс может подстраиваться и работать на полном экране или только на его половине.Поскольку патент носит дизайнерский характер, о спецификациях устройства пока ничего не известно.Кроме того, совсем недавно, в рамках презентации новых ноутбуков в Южной Корее, вице-президент Samsung по маркетингу заявил также, что компания разрабатывает ноутбуки с гибким дисплеем. Правда, никаких подробностей тогда названо не было.