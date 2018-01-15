Samsung показала партнерам прототип складного Galaxy X

15 января 2018, 11:45

На прошедшей выставке CES 2018 компания Samsung провела закрытое мероприятие для некоторых партнеров, где продемонстрировала прототип своего изогнутого гибкого смартфона - Galaxy X.

Об этом пишет Korea Herald.На этой же встрече производитель поделился и некоторыми планами по выходу новинки. Так, согласно новым сведениям, само производство складной панели начнется на мощностях Samsung Display в конце 2018 года.Кстати, как говорят в Korea Herald, на этой встрече были показаны не только прототипы устройств со складывающимся наружу дисплеем, но и также девайсы, способные складываться экраном внутрь.Другие подробности пока не приводятся.