Samsung показала партнерам прототип складного Galaxy X

На прошедшей выставке CES 2018 компания Samsung провела закрытое мероприятие для некоторых партнеров, где продемонстрировала прототип своего изогнутого гибкого смартфона - Galaxy X.
Об этом пишет Korea Herald.
На этой же встрече производитель поделился и некоторыми планами по выходу новинки. Так, согласно новым сведениям, само производство складной панели начнется на мощностях Samsung Display в конце 2018 года.
Кстати, как говорят в Korea Herald, на этой встрече были показаны не только прототипы устройств со складывающимся наружу дисплеем, но и также девайсы, способные складываться экраном внутрь.
Другие подробности пока не приводятся.