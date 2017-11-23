Сайт поддержки Samsung опубликовал некоторые данные о смартфоне Galaxy X

23 ноября 2017, 9:45

Складной смартфон Samsung Galaxy X, над которым южнокорейский производитель работает уже достаточно продолжительное время, наконец-то "засветился" на сайте поддержки компании.

Здесь аппарат упомянут под индексом SM-G888N0. По неподтвержденным пока данным, именно с этой маркировкой терминал появится на рынке Южной Кореи.Напомним, что некоторое время назад Galaxy X уже прошел сертификацию NRRA, а также Bluetooth SIG и WiFi Alliance.На данный момент в точности непонятно, получил ли эта новинка производителя гибкий дисплей или же в Samsung пойдут на использование двух экранов.Анонс Galaxy X намечен на начало следующего года. Более точная дата пока не называется.