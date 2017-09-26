NRRA сертифицировало смартфон Samsung Galaxy X с гибким дисплеем

26 сентября 2017, 10:15

NRRA - корейской национальное агентство по связи сертифицировало смартфон Galaxy X, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Индекс модели SM-G888.



Согласно данным сайта, ключевой особенностью грядущей новинки окажется гибкий дисплей.

Кстати, ранее эта же модель уже получила сертификаты Bluetooth SIG и WiFi Alliance.Анонс складного смартфона Samsung состоится в третьем или четвертом квартале текущего года. Впрочем, совершенно не исключено, что в Samsung перенесут анонс уже на первую половину следующего года.