NRRA сертифицировало смартфон Samsung Galaxy X с гибким дисплеем

NRRA - корейской национальное агентство по связи сертифицировало смартфон Galaxy X, который на данный момент пока еще не был представлен официально.
Индекс модели SM-G888.
Согласно данным сайта, ключевой особенностью грядущей новинки окажется гибкий дисплей.
Кстати, ранее эта же модель уже получила сертификаты Bluetooth SIG и WiFi Alliance.
Анонс складного смартфона Samsung состоится в третьем или четвертом квартале текущего года. Впрочем, совершенно не исключено, что в Samsung перенесут анонс уже на первую половину следующего года.