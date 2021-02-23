Samsung запатентовала смартфон в виде двойного слайдера со скрытыми камерами

23 февраля 2021, 9:45

Компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, разработала весьма любопытный дизайн смартфона: для устройства предложено конструктивное исполнение в виде двойного слайдера.



Информация об аппарате опубликована на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). О конструкции гаджета можно судить по рендерам, созданным сотрудниками LetsGoDigital совместно с главным редактором студии Yanko Design, дизайнером Сарангом Шетом (Sarang Sheth).

Речь идёт об аппарате, который владельцы смогут использовать в трёх режимах. В базовом варианте устройство представляет собой моноблочный смартфон, у которого не просматривается ни фронтальная, ни тыльная камера.



Сдвинув секцию с дисплеем вниз, владелец активирует второй режим: в частности, он получит доступ к селфи-блоку. Этот модуль может содержать несколько датчиков изображений и вспышку.

Третий режим предусматривает смещение части корпуса вверх. В этом случае выдвигается многокомпонентная тыльная камера. Более того, в нижней области фронтальной части открывается большой динамик. Логично предположить, что может быть применена качественная аудиосистема AKG.

Среди прочего упомянуты боковые кнопки управления и порт USB Type-C в нижней части корпуса. О возможных сроках претворения идеи в жизнь ничего не сообщается.