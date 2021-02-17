Руководитель Realme подтвердил подготовку 5G-смартфона Narzo 30 Pro 5G

Мадхав Шет (Madhav Sheth), генеральный директор Realme в Индии и Европе, представил фотографию очередной новинки: на снимке запечатлены упаковки смартфона Narzo 30 Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Господин Шет держит в руке один из образцов аппарата. Видно, что в левом верхнем углу на тыльной панели расположена камера с тремя оптическими модулями и вспышкой. Сзади отсутствует дактилоскопический датчик — вероятно, этот сканер размещён в боковой части корпуса.
Смартфону приписывают наличие 6,5-дюймового дисплея Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и соотношением сторон 20:9. Фронтальная камера якобы сможет формировать 16-мегапиксельные изображения, а в состав тыльной камеры войдут сенсоры на 48, 8 и 2 млн пикселей.
Говорится о наличии процессора Dimensity 800U с интегрированным модемом 5G, 4/6 Гбайт оперативной памяти LPPDR4x RAM и флеш-накопителя UFS 2.1 вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.
Новинка будет поставляться с фирменной программной оболочкой Realme UI. Цена пока не раскрывается.
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