Руководитель Realme подтвердил подготовку 5G-смартфона Narzo 30 Pro 5G

17 февраля 2021, 12:15

Мадхав Шет (Madhav Sheth), генеральный директор Realme в Индии и Европе, представил фотографию очередной новинки: на снимке запечатлены упаковки смартфона Narzo 30 Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.