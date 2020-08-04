Представлен доступный 5G-смартфон Realme V5 5G с батареей на 5000 мА·ч и продвин

4 августа 2020, 9:15

Как и ожидалось, Realme только что анонсировала в Китае смартфон V5 5G в новой серии V.

Он предлагает 6,5-дюймовый ЖК-экран Full HD+ с частотой 90 Гц (обновление сенсора — 180 Гц), занимающий 90,7 % площади лицевой панели. 16-Мп лицевая камера разместилась в круглом вырезе.





В основе устройства лежит новейшая однокристальная система Mediatek Dimensity 720 с поддержкой сетей 5G SA/NSA, до 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт скоростной накопитель UFS 2.1. Работает аппарат под управлением Android 10 с оболочкой Realme. Он оснащается 48-Мп тыльной камерой, дополняемой 8-Мп 119-градусным сверхширокоугольным модулем, 2-Мп макродатчиком для съёмки с расстояния 4 см и 2-Мп датчиком глубины.



Аппарат получил боковой сканер отпечатков пальцев. В серебристом исполнении на тыльной стороне нанесён большой логотип Realme с трёхмерным эффектом; другие варианты цвета имеют новый матовый дизайн с асимметричной эстетикой. За автономную работу отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой скоростной 30-Вт зарядки, которая позволяет за 65 минут восполнить ёмкость батареи с 0 до 100 %.



Технические характеристики Realme V5 5G:



6,5-дюймовый ЖК-экран Full HD+ 20:9 (1080 × 2400) с частотой обновления 90 Гц;

7-нм процессор MediaTek Dimensity 720 (2 ядра Cortex-A76 @2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 @2 ГГц) с графическим ускорителем Mali-G57 MC3;

6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128/256-Гбайт накопитель UFS 2.1;

Android 10 с оболочкой Realme;

поддержка двух SIM-карт (nano + nano/microSD);

тыльная камера: 48-Мп основной модуль с диафрагмой f/1,8 и светодиодной вспышкой; 8-Мп сверхширокоугольный модуль 119° с диафрагмой f / 2,3; 2-Мп макромодуль со съёмкой от 4 см; 2-Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,4;

16-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2,1;

боковой сканер отпечатков пальцев;

размеры 162,2 × 75,1 × 9,1 мм при весе 194 грамм;

брызгостойкий (покрытие p2i);

3,5-мм аудиоразъём, линейный динамик, Dolby Atmos, Hi-Res Audio;

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, USB-C;

аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой скоростной 30-Вт зарядки.



Realme V5 поставляется в серебристом, зелёном и синем цветовых исполнениях по цене 1499 юаней ($214) за 6/128 Гбайт и по 1899 юаней ($272) за 8/128 Гбайт. Он уже доступен для заказа и поступит в продажу в Китае начиная с 7 августа.



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