Смартфон Realme C35 будет оснащён тройной камерой и батареей на 5000 мА·ч

7 февраля 2022, 15:45

В интернете обнародованы тизер-изображения, раскрывающие дизайн смартфона среднего уровня Realme C35. Кроме того, появились новые данные о техническом оснащении этого аппарата.



Как можно видеть, устройство наделено дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Говорится о применении 6,6-дюймовой панели формата Full HD+.

Основой послужит процессор Unisoc Tiger T616 с восемью вычислительными ядрами и графическим ускорителем Mali-G57. Смартфон получит 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 128 Гбайт.



Разрешение селфи-камеры, если верить опубликованной информации, составит 8 млн пикселей. В тыльной части расположится тройная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком, 2-мегапиксельным модулем для макросъёмки и 2-мегапиксельным сенсором для сбора сведений о глубине сцены.



В оснащение войдут боковой сканер отпечатков пальцев, контроллер Bluetooth 5.0 и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки.

Презентация Realme C35 ожидается в ближайшее время. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11.

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