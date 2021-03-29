В оснащение смартфона Realme V13 войдут 90-Гц дисплей и мощный аккумулятор

29 марта 2021, 14:15

На днях сообщалось, что китайская компания Realme готовит к выпуску смартфон среднего уровня V13 с поддержкой сотовой связи 5G.

Теперь в интернете обнародованы тизеры, раскрывающие дизайн и некоторые технические характеристики этого аппарата.

Как можно видеть, устройство получит дисплей с небольшим отверстием в левом верхнем углу под одинарную фронтальную камеру. Называется частота обновления панели — 90 Гц. По всей видимости, будет применена матрица формата Full HD+.



Отмечается, что в основу новинки ляжет процессор MediaTek Dimensity 700. Чип содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G.



Говорится о наличии 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 256 Гбайт. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 5000 мА·ч.



В тыльной части установлена четверная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором. Среди прочего упомянуты боковой дактилоскопический сканер, порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Официальная презентация Realme V13 ожидается на грядущей неделе — 31 марта. Уже называется ориентировочная цена смартфона: в описанной конфигурации он будет предлагаться за 275 долларов США.

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