Представлен смартфон Realme 8 5G с процессором Dimensity 700 и 90-Гц дисплеем

22 апреля 2021, 12:45

Официально представлен смартфон Realme 8 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной пользовательской надстройкой Realme UI 2.0.

Применён процессор MediaTek Dimensity 700, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 4 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.



Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей IPS формата FHD+. Частота обновления составляет 90 Гц, а частота отклика сенсорного слоя — 180 Гц. Экран обладает яркостью 600 кд/м2 и занимает 90,5 % площади фронтальной поверхности.



Во фронтальной части установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. Тройная тыльная камера вобрала в себя 48-мегапиксельный датчик и два сенсора на 2 млн пикселей.

Аппарат располагает контроллерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C и стандартным гнездом для наушников. Питание поступает от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой.



Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Supersonic Blue и Supersonic Black по цене от 320 долларов США.