Смартфон Realme C15 предложит квадрокамеру и батарею на 6000 мА·ч всего за $140

28 июля 2020, 11:45

Состоялась официальная презентация доступного смартфона Realme C15, рассчитанного на работу в сотовых сетях 4G/LTE.

Новинка, функционирующая под управлением операционной системы Android 10, доступна в цветовых исполнениях Marine Blue и Seagull Gray.