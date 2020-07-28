Смартфон Realme C15 предложит квадрокамеру и батарею на 6000 мА·ч всего за $140

Состоялась официальная презентация доступного смартфона Realme C15, рассчитанного на работу в сотовых сетях 4G/LTE.
Новинка, функционирующая под управлением операционной системы Android 10, доступна в цветовых исполнениях Marine Blue и Seagull Gray.
В оснащение входит 6,5-дюймовый дисплей HD+ IPS (1600 × 720 точек) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Фронтальная 8-мегапиксельная камера установлена в небольшом экранном вырезе.
Основная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию. Это 13-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,2, модуль с 8-мегапиксельным датчиком и ультраширокоугольной оптикой (119 градусов), 2-мегапиксельный макромодуль и ещё один 2-мегапиксельный датчик. Реализован режим ночной съёмки Super NightScape.
«Сердце» смартфона — процессор MediaTek Helio G35, объединяющий восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч.
Аппарат имеет размеры 164,5 × 75,9 × 9,8 мм и весит 209 г. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, тыльный сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников и слот microSD.
Доступны следующие варианты Realme C15:
3 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 Гбайт — $140;
4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 Гбайт — $150;
4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $170.
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