Представлен смартфон Realme C15 Qualcomm Edition с квадрокамерой за $130

29 октября 2020, 11:15

Китайская компания Realme, как и было обещано, анонсировала новую модификацию доступного смартфона C15, в которой процессор MediaTek уступил место аппаратной платформе Qualcomm.



Версия Realme C15 Qualcomm Edition несёт на борту чип Snapdragon 460. Он объединяет восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.