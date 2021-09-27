Realme готовит смартфоны Q-серии с чипами Qualcomm и MediaTek

27 сентября 2021, 12:15

Китайская компания Realme, по сообщениям сетевых источников, в следующем месяце может анонсировать два смартфона Q-серии с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).

В частности, руководитель продуктового направления Realme Ван Вэй Дерек (Wang Wei Derek) намекнул на подготовку аппарата с процессором Qualcomm Snapdragon 778G. Устройство может выйти на коммерческий рынок под именем Realme Q5.



Чип Snapdragon 778G объединяет восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G.



Аппарату приписывают наличие дисплея с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 или 144 Гц. В тыльной части корпуса расположится тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком. Упомянута поддержка быстрой подзарядки мощностью 65 Вт.

В оснащение, по слухам, войдут 16-мегапиксельная фронтальная камера, экранный сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиогнездо. Операционная система — Android 11.



Сообщается также, что смартфон может выйти в модификации с чипом MediaTek Dimensity 1200. Данное изделие содержит восемь ядер с частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.

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