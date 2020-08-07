Realme X3 Pro засветился в GeekBench с прошлогодним флагманским Qualcomm

7 августа 2020, 10:45

В Сети уже некоторое время ходят слухи о скором запуске смартфона Realme X3 Pro, однако компания по-прежнему не раскрывает никаких подробностей об устройстве.

Сегодня в базе данных GeekBench засветился смартфон с кодовым названием RMX2083, которому и приписывают маркетинговое имя Realme X3 Pro.



Ранее предполагалось, что устройство будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 865 или 865+, однако в базе данных бенчмарка он замечен с прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 855+. К слову, этот же чип лёг в основу смартфонов Realme X3 и X3 Superzoom.



Напомним, что Realme X3 Superzoom стал достойным продолжателем серии X3, принеся её телеобъектив с пятикратным оптическим зумом. Кроме того, смартфон может похвастаться 12 Гбайт оперативной памяти и 32-Мп селфи-модулем.