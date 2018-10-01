Oppo Realme 2 Pro – новый конкурент Xiaomi

1 октября 2018, 11:45

Малоизвестная у нас компания Oppo представила свой новый смартфон в среднем ценовом сегменте - Realme 2 Pro.



Новинка позиционируется в роли конкурента смартфона Xiaomi, у которого созвучное название.

Терминал получил модный нынче безрамочный дизайн и обладает каплевидным вырезом.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Snapdragon 660 + 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Диагональ дисплея – 6,3-дюймов, а разрешение – Full HD+.

Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной части корпуса.Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+2Мп. Фронтальная камера – 16Мп.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС.Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2, установленной поверх.Релиз новинки в розницу намечен на 11 октября. Версия с 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ оценена в $193, а модификация с 6ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ - $220, 8ГБ «оперативки» и 128 ГБ встроенной - $248.