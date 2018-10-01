Oppo Realme C1 – 100-долларовый смартфон с емким аккумулятором и не только

1 октября 2018, 13:45

Другая китайская компания, OPPO под своим брендом Realme представила смартфон – С1.



Релиз новинки в розницу состоится в этом месяце.

Среди особенностей терминала отмечается 6,2-дюймовый HD+ - дисплей.



В качестве аппаратной основы – 8-ядерный чип Snapdragon 450, тактовая частота которого до 1,8 ГГц. Графика в этой «связке» Adreno 506. Использован также модем LTE со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Последнюю пользователь может расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Основная камера новинки – двойная – модули 13Мп и 2Мп, фронтальная получилась 5Мп.Емкость аккумулятора – 4230 мАч.Работает новинка под управлением ColorOS 5.1 на основе Android 8.1 Oreo.В продажу «трубка» поступит по цене $100.