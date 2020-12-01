Realme захотела разнообразия: смартфоны бренда получат овальную тыльную камеру

1 декабря 2020, 10:45

В настоящее время Realme считается самым быстрорастущим производителем смартфонов. Бренд достиг объёма поставок 50 млн устройств чуть более чем за два года с момента основания.

Однако дизайн смартфонов Realme — не самая сильная их сторона. Большинство моделей имеют одинаковый внешний вид с вертикальным или квадратным модулем камеры в левом верхнем углу задней панели и различаются только размерами и градиентами. Однако скоро всё может измениться.