Realme захотела разнообразия: смартфоны бренда получат овальную тыльную камеру

В настоящее время Realme считается самым быстрорастущим производителем смартфонов. Бренд достиг объёма поставок 50 млн устройств чуть более чем за два года с момента основания.
Однако дизайн смартфонов Realme — не самая сильная их сторона. Большинство моделей имеют одинаковый внешний вид с вертикальным или квадратным модулем камеры в левом верхнем углу задней панели и различаются только размерами и градиентами. Однако скоро всё может измениться.
По сведениям из осведомлённых источников, Realme намерена запатентовать дизайн смартфона, который будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше. Отличительная черта — овальный блок тыльной камеры по центру верхней части тыльной стороны корпуса.
В остальном дизайн стандартен по сегодняшним меркам. Лицевая панель содержит довольно широкие рамки, особенно «подбородок». Это косвенно указывает на то, что предложенный вариант дизайна Realme намерена применить в бюджетном устройстве. Об этом же говорит и разъём по центру нижнего торца, по очертаниям очень похожий на Micro-USB. Вверху дисплея — круглое отверстие для фронтальной камеры. Но оно расположено не точно в углу, а немного смещено вправо. Также обращают на себя внимание клавиши громкости слева, а не справа, как у большинства смартфонов. Однако для Realme это нормальная практика.
К сожалению, интернет-ресурс Gizmochina, в распоряжении которого оказалось схематическое изображение неизвестного смартфона Realme, не смог найти информацию о нём в патентных бюро. Возможно, компания ещё не успела подать заявку.
(C) 3dnews