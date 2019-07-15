Подробности о мощном смартфоне Realme 3i

15 июля 2019, 14:15

На днях состоялся анонс смартфона Realme 3i.



В основе новинки чип Helio P60 (MT6771) с частотой до 2 ГГц и ОС Android 9.0. Графика - ARM Mali-G72 MP3.



Диагональ дисплея – 6,22 дюйма, а его разрешение – 720х1520 точек. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез, в который помещена 13Мп фронтальная камера. Основная камера – двойная – модули 13Мп и 2Мп. Имеется поддержка системы фазовой фокусировки.



На тыльной панели реализован сканер отпечатков пальцев.



Емкость аккумулятора – 4230 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4. Есть также слот для карт microSD и FM-тюнер.



В продаже новинка появится в версии с 3 ГБ оперативной памяти и с 4 ГБ.

Стоимость Realme 3i – от $120. Точная дата релиза пока не приводится.