Oppo Realme 1 – недорогой 6-дюймовый смартфон с неплохим "железом"

16 мая 2018, 10:15

Компания Oppo представила на территории Индии свой новый смартфон - Realme 1.



Новинка получила 6-дюймовый Full HD+ - экран (2160 х 1080 пикселей).

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P60 (MT6771). Объем оперативной памяти на выбор 3/4/6ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64/128 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп. Предусмотрена также поддержка функции разблокировки по лицу пользователя.Емкость аккумулятора – 3410 мАч.Касательно модулей и интерфейсов отмечается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS.Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ColorOS 5.0 сверху.Стоимость новинки в версии 3ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ - $132; 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ - $162 и 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ - $206.Дата начала продаж – 25 мая.