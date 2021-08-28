OPPO открывает инновационную лабораторию в Индии

28 августа 2021, 10:45

Ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств OPPO объявил об открытии специализированной лаборатории по созданию инновационных технологий обработки изображений на базе своего научно-исследовательского центра в Хайдарабаде, Индия.

Открытие лаборатории — амбициозный шаг OPPO по расширению возможностей индийского центра. Теперь он будет разрабатывать и тестировать локализованные функции и решения для камер, используя AI технологии и программное обеспечение для обработки изображений, чтобы подарить владельцам смартфонов OPPO во всем мире лучший пользовательский опыт.



Учитывая возможности искусственного интеллекта, компания OPPO намерена предложить пользователям инновации в сфере видеосъемки, такие как АI технология реконструкции лица и расширение настроек для коррекции внешности. Эти новшества предназначены не только для индийского рынка, но и для всего мира. Индийская команда также будет руководить разработкой инноваций для других регионов и стран, включая Ближний Восток, Африку, Южную Азию, Японию и Европу. Кроме того, лаборатория сосредоточится на решениях для видео- и фотосъемки, а также займется исследованием технологии портретной видеосистемы Full Dimension Fusion (FDF).

Господин Таслим Ариф, вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок OPPO Индия, сказал: "Технология обработки изображений всегда была в центре внимания OPPO Индия. Сейчас компания совершенствует работу камер, чтобы улучшить опыт их использования. Мы сосредоточены на локализации глобальных решений и разработке новых идей, которые можно глобализировать. То, что создаст индийская лаборатория, попадет в руки миллионам пользователей OPPO по всему миру".

Совершенствуя технологию обработки изображений, OPPO стремится к тому, чтобы каждый мог получать удовольствие, создавая высококачественные снимки и видео. Недавно компания представила подэкранную камеру 3-го поколения. По состоянию на 30 июня OPPO подала заявки более чем на 8800 патентов, связанных с обработкой изображений. И, следуя миссии бренда "Технологии для человечества, доброта для всего мира", продолжает внедрять инновации, улучшающие жизнь пользователей.