MWC 2018: состоялся анонс чипа MediaTek Helio P60 с ИИ

28 февраля 2018, 12:15

В рамках выставки MWC 2018, тайваньская MediaTek анонсировала свой новый чип - Helio P60.

Новинка ориентирована на применение в смартфонах среднего уровня.



Согласно официальным данным, перед нами первая «система-на-чипе», обладающая многоядерным блоком обработки данных, связанных с искусственным интеллектом.



Новый чип получил четыре ядра ARM Cortex A73 и четыре ядра ARM Cortex A53 с частотой 2 ГГц в конфигурации big.LITTLE. Кроме того, здесь также графика ARM Mali-G72 MP3.



Новинка предоставляет доступ к флагманским функциям, основанным на глубоком обучении распознаванию лиц, объектов и сцен, а еще улучшенным функциям камеры.



Сматртфоны с MediaTek Helio P60 начнут появляться во втором квартале 2018 года.