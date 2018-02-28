MWC 2018: состоялся анонс чипа MediaTek Helio P60 с ИИ

В рамках выставки MWC 2018, тайваньская MediaTek анонсировала свой новый чип - Helio P60.
Новинка ориентирована на применение в смартфонах среднего уровня.
Согласно официальным данным, перед нами первая «система-на-чипе», обладающая многоядерным блоком обработки данных, связанных с искусственным интеллектом.
Новый чип получил четыре ядра ARM Cortex A73 и четыре ядра ARM Cortex A53 с частотой 2 ГГц в конфигурации big.LITTLE. Кроме того, здесь также графика ARM Mali-G72 MP3.
Новинка предоставляет доступ к флагманским функциям, основанным на глубоком обучении распознаванию лиц, объектов и сцен, а еще улучшенным функциям камеры.
Сматртфоны с MediaTek Helio P60 начнут появляться во втором квартале 2018 года.