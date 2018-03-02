MWC 2018: представлен мощный смартфон Vernee Apollo 2

2 марта 2018, 9:15

Малоизвестная у нас компания Vernee, на выставке MWC 2018 анонсировала свой новый, достаточно мощный смартфон - Apollo 2.



В основе новинки – 10-ядерный процессор MediaTek Helio X30, тактовая частота которого до 2,6 ГГц. Графика «на борту» - IMG PowerVR 7XTP-MT4. Отдельно отмечена поддержка LTE-модема (Cat-10 DL / Cat-13 UL).

Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек. Соотношение сторон – 18:9.Основная камера новинки – двойная – модули 16Мп+13Мп. Фронтальная камера – 8Мп.Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.Отдельно отмечено наличие порта USB Type-C.Работает смартфон под управлением Android 8.1.В продаже новинка появится в красном варианте расцветки корпуса, а также черном. Стоимость пока не приводится. Точная дата релиза также не известна.