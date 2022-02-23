Realme представит смартфон Narzo 50 с чипом MediaTek Helio G96 и 120-Гц экраном

23 февраля 2022, 9:45

Realme готовится представить смартфон Narzo 50 уже на этой неделе, в четверг, 24 февраля. В преддверии запуска новинки компания поделилась информацией о технических характеристиках устройства.

Кроме того, в Сеть утекли живые фото, которые демонстрируют дизайн смартфона в подробностях.



Согласно официальным тизерам, смартфон получит экран с частотой обновления 120 Гц. Сообщается, что дисплей будет выполнен по технологии IPS, а его диагональ составит 6,6 дюйма.



Сердцем устройства станет чипсет MediaTek Helio G96, который в рекламных материалах преподносится как «игровой процессор». Realme Narzo 50 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки Dart.

Живые фото смартфона, найденные в базе данных регулятора FCC, демонстрируют дизайн с маленьким круглым вырезом для фронтальной камеры в верхнем левом углу экрана. Дактилоскопический сенсор, судя по всему, будет встроен в кнопку питания.



На задней панели устройства расположится модуль тройной основной камеры, совмещающий главный 50Мп датчик и два вспомогательных 2-Мп сенсора. Фронтальная камера будет представлена 16-Мп модулем.

Сообщается, что Realme Narzo 50 будет работать под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0. Стоимость устройства пока неизвестна.

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