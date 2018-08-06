OPPO A3s – 200-долларовый смартфон с 6,2-дюймовым дисплеем

6 августа 2018, 11:45

Китайская OPPO анонсировала свой новый смартфон в среднем ценовом дивизионе – A3s.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 450 + 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение – 720х1520 точек. В верхней части передней панели имеется вырез под датчики и динамик.Фронтальная камера – 8Мп. Основная получилась двойной – модули 13Мп+2Мп.Сканера отпечатка пальцев «на борту» нет, однако смартфон «научен» распознавать пользователя по лицу.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приёмник GPS, FM-тюнер, порт Micro-USB и стандартный набор датчиков.Емкость аккумулятора – 4230 мАч.Работает новинка под управлением ОС Android 8.1, поверх которой оболочка ColorOS 5.1.Стоимость новинки в рознице - $200.