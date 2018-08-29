Официально представлен смартфон OPPO AX5 с тремя камерами

29 августа 2018, 10:45

Компания OPPO анонсировала свой новый смартфон – AX55.



Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе.

В качестве программной платформы - ColorOS 5.1, созданная на базе ОС Android 8.1 Oreo.



В основе – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 450, тактовая частота до 1,8 ГГц. Кроме того, здесь графика Adreno 506 и 3 ГБ оперативной памяти.



Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение 720х1520 точек. В верхней части экрана расположен вырез по типу iPhone X. В нем расположена 8Мп фронтальная камера.



Основная камера получилась двойной – модули 13Мп и 2Мп.



Объем встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ. Возможность расширения также предусмотрена.

Емкость аккумулятора – 4230 мАч.Отдельно отмечена поддержка режима dual-SIM.В продаже терминал появится по цене $260. Точная дата релиза пока не называется.