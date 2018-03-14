Подробности о смартфоне Oppo R15

14 марта 2018, 12:45

Компания Oppo поделилась некоторыми подробностями касательно смартфона R15, который пока что не был представлен официально.



Так, теперь в точности известно о том, что грядущая новинка получит модный нынче безрамочный дизайн с вырезом экрана в стилистике iPhone X. В продаже «трубка» появится в нескольких цветовых решениях корпуса - простом красном, зеркально-красном, белом и тёмно-синем.

Диагональ дисплея - 6,28 дюймов, соотношение сторон 19:9. Экран будет занимать 90% всей передней панели.Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.В качестве ОС отмечается ColorOS 5.0, созданная на основе Android 8.1 Oreo.«Сердцем» системы окажется 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660.Основная камера окажется двойной – модули 16Мп+5Мп.Отдельно обозначен сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора – 3365 мАч.