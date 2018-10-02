Первые данные о смартфоне OPPO K1

2 октября 2018, 13:15

В популярном тестере GeekBench "всплыли", судя по всему, первые подробности касательно смартфона Oppo K1, который пока что не был представлен официально.



Грядущая новинка фигурирует под индексом PBCM30.

В качестве аппаратной платформы "под капотом" 8-ядерный чип Snapdragon 660, тактовая частота до 2,2 ГГц. Кроме того, в связке" здесь Adreno 512 и чип X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Объем оперативной памяти – 6 ГБ.



Работать аппарат будет под управлением Android 8.1.0 Oreo.



Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение – 1080х2340 точек. Вверху экрана будет предусмотрен вырез для 25Мп фронтальной камеры.



Основная камера будет двойной – модули 16Мп и 2Мп.



Объем встроенной пользовательской памяти – 128 ГБ.

О дате анонса терминала пока нет никакой информации. Ориентировочная стоимость новинка также не оказывается.