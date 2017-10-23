Состоялся официальный анонс Nokia 7 в стеклянном корпусе

23 октября 2017, 13:45

Финская HDM Global представила в Китае свой новый смартфон в среднем ценовом дивизионе – Nokia 7.



Новинка получила стеклянный корпус, который по периметру усилили алюминиевой рамкой.



В основе – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 + 4/6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Последнюю из отмеченных можно расширить за счет карт microSD максимальным объемом – 128 ГБ.



Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – Full HD.



Основная камера – 16М; фронтальная – 5Мп.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



Отмечена также такая интересная особенность камер, как возможность двухсторонней съемки Dual-Sight, когда одновременно снимают и основная камера, и фронтальная.



Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в данной модели это 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.Старт продаж намечен на завтра. Стоимость в зависимости от объема ОЗУ - $376 и $406.