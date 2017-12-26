HMD Global готовит анонс реинкарнированного смартфона Nokia E71

26 декабря 2017, 9:45

Сразу несколько китайских аналитических агентств опубликовали информацию о подготовке компанией HDM Global перевыпуска смартфона Nokia E71.

Напомним, что оригинальная версия данного смартфона была представлена в 2008 году. «Трубка» получила аппаратную QWERTY-клавиатуру и довольно неплохой набор функций.



А вот переизданная версия этой модели вполне реально может оказаться даже не смартфоном, а лишь обычным кнопочным телефоном.



По слухам, «новинка» получит 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 480 р, а кроме того, будет обладать 3Мп камерой на тыльной панели и чипом Snapdragon 205 в основе. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD. Отмечается также поддержка 4G.