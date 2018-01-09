Смартфон Nokia 6 (2018) представлен официально

9 января 2018, 13:15

Финская HDM Global объявила об анонсе смартфона Nokia 6 (2018).



Новинка получила несколько переработанный дизайн, а, кроме того, обновленные характеристики.

Касательно первого, ключевое изменение – смещенный на тыльную панель сканер отпечатков пальцев. Кроме того, производитель «удалил» кнопки под дисплеем.Корпус аппарата металлический.«Сердцем» системы здесь является чип Qualcomm Snapdragon 630 + 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной пользовательской. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – Full HD.Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 8Мп.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, FM -радио GPS, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.На данный момент новинка уже доступна для предзаказа. Стоимость - $230. Старт продаж начнется уже завтра.