Стартуют продажи смартфона Nokia 6 второго поколения

22 марта 2018, 9:15

Финская HMD Global анонсировала начало продаж своего нового смартфона Nokia 6 второго поколения.



Напомним, что официальный анонс этого терминала состоялся на выставке MWC 2018 в Барселоне, которая проходила с 26 февраля по 1 марта.



Аппарат получил металлический корпус и «чистый» Android 8.0.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 630 + 3/4 ГБ оперативной памяти, а также 32/64 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 5,5 дюйма, а его разрешение 1080х1920 точек.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.