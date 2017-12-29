Международный релиз Nokia 7 состоится в начале 2018 года

29 декабря 2017, 11:15

Как известно, финская компания HMD Global выпустила смартфон Nokia 7 в Китае в октябре.



Однако на данный момент эта новинка производителя пока еще недоступна за пределами Поднебесной.

Тем не менее, уже в начале следующего года, согласно сведениям GizmoChina, сложившееся положение дел может измениться.Если информация от упомянутого выше СМИ точна, на данный момент HDM готовит анонс международной версии Nokia 7, которая получит индекс TA-1041. О том, чем именно будет отличаться эта версия Nokia 7 от китайской, пока не уточняется.Касательно последней, речь идет о корпусе с металлической рамкой и скругленными стеклянными панелями. Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а разрешение – 1080х1920 точек. Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев. Основная камера – 16Мп, фронтальная – 5Мп. В качестве аппаратной основы, «под капотом» Snapdragon 630 + 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.