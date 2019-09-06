Новые телефоны и смартфоны Nokia – инновации во всех ценовых сегментах

6 сентября 2019, 11:15

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, сегодня анонсировала пять новых аппаратов.

Представлены два новых смартфона: Nokia 7.2, один из лучших в своем классе, с тройной камерой с разрешением 48 Мп и оптикой ZEISS; и Nokia 6.2 с экраном PureDisplay и передовой камерой, использующей алгоритмы на основе AI.



Компания также расширила свою линейку кнопочных телефонов устройствами новых категорий. Nokia 800 Tough — предназначенный для работы и отдыха в экстремальных условиях, стал первым телефоном такого класса под брендом Nokia. Он установил новый стандарт надежности и времени работы от аккумулятора для устройств производителя и получил Google Assistant, WhatsApp, 4G. Nokia 2720 Flip — компактный телефон с тактильной клавиатурой, ставший гораздо более функциональным благодаря технологическим решениям на основе искусственного интеллекта. Наконец, Nokia 110 — телефон для развлечений по доступной цене.



Сохраняя уверенность в том, что технологии и инновационные решения являются основой для развития людей – и их цена не должна быть препятствием – компания HMD Global определилась со стратегическими направлениями развития. Инвестиции будут направлены на то, чтобы добиться еще больших преимуществ телефонов Nokia в таких направлениях как фото, безопасность, а также дизайн и передовые материалы. Компания также озвучила намерение предоставить доступ к технологиям связи широкой аудитории и выпустить к 2020 году недорогие и качественные аппараты с поддержкой 5G.

Компания HMD Global сегодня анонсировала два новых смартфона: Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Оба устройства оснащены одними их лучших в сегменте экранами и камерами. Кроме того, они являются шагом вперед в отношении качества сборки и материалов по сравнению с прошлыми поколениями, а также первыми из устройств среднего ценового диапазона будут выполнены в премиальном скандинавском дизайне.

Nokia 7.2 получил мощную тройную камеру с разрешением 48 Мп, технологией Quad Pixel и оптикой ZEISS. Предоставляя множество эксклюзивных возможностей для работы с изображениями, новый Nokia 7.2 продолжает традицию использования уникальных технологий и функций обработки изображений. В Nokia 7.2 реализованы уникальные стили боке от ZEISS для портретного режима съемки, так что вы сможете делать прекрасные высококачественные снимки в любых условиях – качество размытия фона в камере смартфона вплотную приблизилось к уровню профессиональных зеркальных камер. В этих стилях боке воссоздана технология, которая обеспечивает характерное для обьективов ZEISS размытие, и делает снимки столь приятными на вид. Предоставляя пользователям полную творческую свободу, Nokia 7.2 также умеет делать фронтальное размытие, чтобы создать максимально естественный эффект глубины резкости. В Nokia 7.2 также реализована улучшенная технология съемки при недостаточном освещении — в ночном режиме на помощь высокочувствительной основной камере с разрешением 48 Мп приходит технология наложения экспозиций на базе искусственного интеллекта. В Nokia 7.2 вы найдете все сильные стороны предыдущих поколений устройства — смартфон работает два дня от одного заряда, имеет невероятный экран PureDisplay с активным HDR и скандинавский дизайн, который превосходит все ожидания пользователей от гаджета этого ценового сегмента.



Это первый смартфон серии Nokia 6, оснащенный тройной камерой и экраном PureDisplay. Наконец-то пользователи получают в свое распоряжение захватывающее дух изображение на экране и камеру нового уровня по приемлемой цене. Nokia 6.2 первым среди смартфонов получил экран PureDisplay c активным HDR и выделенный процессор изображения, способный обрабатывать до миллиарда цветовых оттенков. Сочетая в себе функциональность на базе AI и тройную камеру, Nokia 6.2 позволяет делать снимки с прекрасной детализацией, применять размытие фона при портретной съемке, а также делать захватывающие дух широкоугольные снимки. Кроме того, пользователи теперь могут не беспокоиться о заряде аккумулятора — смартфон работает до двух дней от одного заряда. Nokia 6.2 остается верным своему скандинавскому наследию — его корпус мастерски выполнени из передовых метериалов и производит уникальное впечатление монолитного изделия.



В кнопочных телефонах появились новые функции, соответствующие потребностям пользователей

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, заявил: «Мы являемся лидерами в сегменте кнопочных телефонов и продолжаем внедрять в нем дизайнерские и функциональные инновации, ведь нам важно дать нашим пользователям все, в чем они нуждаются. Новые кнопочные телефоны Nokia позволяют нам охватить совершенно новую аудиторию, обеспечивая доступ к новейшей функциональности в полюбившемся дизайне. Сегодня мы рады представить Nokia 800 Tough – первый противоударный телефон Nokia, который идеально подойдет путешественникам и людям, работающим в сложных условиях. Раскладной телефон Nokia 2720 Flip дополнил линейку устройств Originals. А в Nokia 110 вы получаете удобный кнопочный телефон, который сочетает базовые и развлекательные функции».



Компания HMD Global расширила свою линейку кнопочных телефонов новым Nokia 800 Tough — первым защищенным по армейским стандартам телефоном Nokia, предлагающим новый уровень надежности поклонникам бренда по всему миру. Он защищен от воздействия пыли и воды и легко переживает падение, условия экстремальных температур, а потому идеально подойдет для рабочих площадок, экстремальных видов спорта и путешествий. В то же время в плане функциональности он ничем не уступает любому современному телефону: здесь есть и Google Assistant, и популярные приложения, такие как WhatsApp и Facebook, поддержка 4G-связи и прочее. С Nokia 800 Tough компания HMD Global начинает экспансию в новые сегменты рынка и намерена предложить новое устройство сектору B2B и компаниям, сотрудники которых работают в сложных климатических условиях, а также любителям экстремального отдыха.



Nokia 2720 Flip — обновленная версия классического раскладного телефона для современных пользователей. Как всегда компактный и оснащенный тактильной клавиатурой, в этот раз он получил технологии на базе AI, позволившие вывести на новый уровень удобство его использования. Nokia 2720 Flip выполнен в знакомом всем форм-факторе телефона-«раскладушки» и объединяет в себе простоту использования и надежность. В этой модели реализован весь функционал, без которого сегодня невозможно представить телефон. WhatsApp и Facebook позволят оставаться на связи с близкими. Вызов Google Assistant по нажатию кнопки позволит успевать больше благодаря голосовому управлению. При первичной настройке Nokia 2720 Flip пользователь может самостоятельно выбрать назначение выделенной кнопки: использовать ее для общения с Google Assistant или как кнопку экстренных вызовов. В меню предусмотрен раздел, в который можно внести все важнейшие сведения о состоянии здоровья владельца, что важно в непредвиденных обстоятельствах. Nokia 2720 Flip – идеальный телефон для ваших близких, нуждающихся в особой заботе.



Nokia 110 — новейшее пополнение линейки кнопочных телефонов Nokia — имеет все, что нужно, чтобы не дать вам заскучать в дороге: MP3-плеер для вашей музыкальной коллекции, встроенную камеру и FM-радио. Кроме того, в нем установлены давно полюбившиеся нашим пользователям игры, включая ставшую классикой «Змейку», и аккумулятор, заряда которого хватит на весь день непрерывных разговоров. Nokia 110 берет доказавшую свою жизнеспособность формулу Nokia 105 и дополняет ее камерой, музыкой и играми, предлагая больше возможностей для развлечений, оставаясь при этом в той же ценовой категории.



Вдохновившись успехом наушников Nokia True Wireless Earbuds, которые ранее были отмечены наградами, компания HMD Global решила расширить линейку новой моделью — True Wireless Nokia Power Earbuds. Компактный кейс может до 30 раз зарядить наушники, что увеличивает общее время прослушивания музыки и разговоров до 150 часов.



The True Wireless Nokia Power Earbuds оснащены 6-мм графеновыми драйверами, обеспечивающими высокое качество звука. Кроме того, они имеют рейтинг влагозащиты IPX7, то есть нормально переживают погружение на глубину до одного метра на 30 минут. Они легко подключаются к любому смартфону через универсальный Bluetooth 5.0. Наконец, одним касанием к Nokia Power Earbuds можно вызывать Google Assistant, что придает им гибкости в повседневном использовании.



Поступление в продажу в Украине и локальные цены:

Nokia 7.2 поступит в продажу в середине октября и будет доступен в цветах: бирюзовый, графит, серебряный в модификации 4Гб/64 Гб по ориентировочной цене 6999 грн.

Nokia 800 Tough поступит в продажу в середине октября по ориентировочной цене 3299 грн и будет доступен в черном цвете.

Nokia 2720 Flip поступит в середине октября по ориентировочной цене 2599 грн и будет доступен в черном цвете.

Nokia 110 поступит в продажу в середине октября по цене 749 грн.

Наушники Nokia Power Earbuds поступят в продажу в первой половине четвертого квартала по ориентировочной цене 79 евро.

Nokia 6.2 в Украине не ожидается.